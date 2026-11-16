El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este lunes que identificó un incidente de seguridad informática y activó protocolos institucionales de respuesta y contención para atender la situación y reducir los riesgos asociados.

Casi 24 horas antes, este domingo a las 22:30 el colectivo Hacking Bolivia publicó en su cuenta de X una alerta roja “por filtración masiva y comercialización ilícita de datos sensibles del Estado Plurinacional”, informando de la detección de “una campaña coordinada de ciberataques y exfiltración de datos que afecta a múltiples instituciones estrategicas del Gobierno (…) de Bolivia.

“Hemos detectado la promoción activa de venta de bases de datos en foros de la dark web (…), lo que representa una amenaza critica a la seguridad nacional, la soberanía económica y la privacidad de los ciudadanos”, reza el comunicado que identifica, entre las “entidades comprometidas” al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), al Ejército de Bolivia y la Cámara de Senadores.

La tarde de este lunes la Cancillería emitió un comunicado informando que, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), desarrolla acciones técnicas para fortalecer la seguridad de sus servicios institucionales.

“Desde su detección, se activaron los protocolos institucionales de respuesta y contención para atender la situación y reducir los riesgos asociados”, señala parte del comunicado.

“Como parte de este proceso, se realizan los análisis correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente, establecer si existió acceso no autorizado o exposición de información y adoptar las medidas adicionales de protección que resulten necesarias”, indica el documento.

En cuanto al “alcance de la filtración” detectado por Hacking Bolivia, su comunicado señala que se trata de “más de 170 GB (gigabytes) y 619.143 expedientes de extranjeros (pasaportes, visas, solvencia económica), comprometiendo la seguridad migratoria”.

Alcance de la acción

El mayor volumen de filtración de datos, siempre según el mencionado colectivo, corresponde al Senarecom, de cuyos servidores “se ha filtrado la base de datos completa de clientes y compradores con un total de 654.414 registros.

“Datos Expuestos. Información detallada de transacciones comerciales de minerales (oro, plata, estaño, zinc), incluyendo montos de liquidación, pesos brutos/netos, leyes minerales, impuestos (RC-IVA, IT), datos de empresas compradoras y vendedoras, y cuentas bancarias. Esto expone la estructura económica y tributaria del sector minero nacional”.

Respecto del “Ejército de Bolivia (se detectó la) sustracción de más de 6 GB de documentos internos, incluyendo manuales de guerra, ciberdefensa, listas de inteligencia y organigramas de unidades especiales.