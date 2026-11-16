Una plataforma digital y el número telefónico 113 fueron presentados este lunes por la Policía para que la población pueda realizar denuncias sobre hechos de corrupción en la institución del orden.

El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, presentó los nuevos servicios en un acto desarrollado junto al Alto Mando policial y autoridades del Gobierno.

“Estamos utilizando la tecnología para poder recibir las denuncias de la población, para poder encaminar procesos internos que nos permitan constatar, verificar y, en función de ello, investigar hechos de corrupción dentro de la Policía”, afirmó el jefe policial.

Mediante la plataforma https://horus.policia.bo/publico/denuncia la población podrá acceder a un formulario en el que podrá dar a conocer las presuntas irregularidades que se cometen al interior de la institución, ya sea de manera anónima o con la identidad del denunciante.

113

La otra modalidad para presentar denuncias sobre irregularidades dentro de la Policía es la línea telefónica gratuita 113, mediante la cual también se podrán dar a conocer hechos de corrupción.

No se conocen los horarios de atención a las llamadas a ese número ni si estas serán gratuitas. A las 23 de la noche de este lunes aún no estaba funcionando.

Álvarez aseguró que los nuevos mecanismos permitirán generar control, supervisión y fiscalización interna del trabajo de los servidores públicos policiales, así como combatir las irregularidades.