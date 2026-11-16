El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada y el exfiscal antidrogas, Julio Cesar Porras fueron traslados este lunes a La Paz desde Santa Cruz de la Sierra para declarar por el caso Roma.

“Solo un mensaje para mis hijas mis amores hay que ser fuerte todo pasa por algo no perdamos la fe”, dijo Quezada al ingresar al aeropuerto de Viru Viru.

Ambas autoridades fueron aprehendidas la noche de este domingo en el marco delas investigaciones por el caso Roma. Su traslado a suelo paceño desde Santa Cruz a las 13:00.

Por otro lado, las dos autoridades enfrentaron audiencias por el caso maletas donde se acogieron a un proceso abreviado y fueron sentenciados a tres años de prisión cada uno.

A diferencia de Quezada, Porras prefirió no brindar ninguna declaración a su arribo a dependencias policías del principal aeropuerto cruceño.

Las investigaciones por el caso Roma se realizan en La Paz y es sobre una presunta red de corrupción y narcotráfico vinculada al Ecosistema ROMA (Repositorio de Operaciones, Módulos y Aplicaciones), una plataforma digital implementada por el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.