La declaración de la exdiputada Laura Rojas y la de otros actores aportan nuevos datos sobre el caso maletas. En una entrevista con El Deber, Rojas afirmó que el juez Hebert Zeballos fue quien le propuso viajar a un acto político en Estados Unidos, una invitación que inicialmente rechazó debido a que tenía un viaje de cumpleaños programado con sus dos hijas a Sucre.

Ante la insistencia de Zeballos, Rojas mencionó que Zeballos, también investigado dentro de este caso, le dijo que una fundación que la llevaría a EEUU y que cubriría los gastos de ella y de sus dos hijas, y que viajarían cuanto antes, al día siguiente.

Rojas señaló que sus hijas no tenían permiso para salir del país. Según explicó, ese trámite, ante la ausencia de su progenitor, podía durar al menos 45 días; sin embargo, el permiso fue conseguido en tiempo récord, en menos de tres horas.

¿CÓMO SE LOGRÓ EL PERMISO SEGÚN ROJAS?

La exdiputada afirmó que la contactaron con Mauricio Requena, asesor principal del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien es apuntado como dueño de las 32 maletas y que es buscado por la Justicia.

Rojas contó que, posteriormente, Aldo Quezada, entonces presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, se comunicó con ella y le consultó qué documentos tenía.

La exdiputada resaltó que en poco tiempo se gestionó el permiso judicial y el trámite de salida del país de las menores, quienes viajaron junto a ella a Estados Unidos. Rojas mencionó que sus hijas estuvieron de paseo con una persona para poder acompañarla al acto político, que finalmente no se desarrolló.

El viaje terminó con el retorno en un vuelo chárter desde Estados Unidos hasta el aeropuerto de Viru Viru, el 29 de noviembre de 2025. En esa aeronave también viajaban Giuliano Leoni y las 32 maletas.

Hace días, se conoció que, dentro de la investigación desarrollada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público, Requena habría participado, junto con Saucedo y Aldo Quezada, en un trámite de permiso judicial exprés para el viaje de las menores.

El propio Quezada reconoció en su declaración que intervino en el permiso judicial para el viaje de las dos niñas. Quezada señaló que el trámite se realizó cuando se encontraba en su domicilio y no en el Palacio de Justicia, y que fue Saucedo quien le ordenó gestionar dicha autorización.

Sobre su estadio en suelo norteamericano, la actual pareja del exesposo de Rojas, Sonia Ibáñez, mencionó que las hijas de Rojas le contaron (a ella y su esposo Juan José Galvarro) que habían pasado vacaciones en Miami con Gabriel Giuliano Leoni quien era señalado cómo quien llevaba las maletas a suelo nacional. Incluso, señaló que las hijas de Rojas mostraron fotos y videos.

"Sus hijas a nosotros nos llegaron a contar antes de que se supiera en la televisión que ellas habían pasado las vacaciones con ellos en Estados Unidos. Fueron a Disney, pasaron por el aeropuerto y nos mostraron fotos de todo, tanto del país en su inicio como del vuelo, hasta de la comida. Claro, en su inocencia de niñas, al venir de un avión privado, seguramente querían tener fotos y videos de todo", dijo Ibáñez.

Esta versión contrastó con lo que mencionó Rojas este fin de semana afirmando que conoció a Giuliano en el vuelo chárter de regreso al país. "Conozco a Giuliano en el vuelo quien me hace el contacto. Con el señor Leoni entablé una conversación. Me dijo que era un empresario multimillonario que iba a ir a Dubái. No fue más, no le di 'bola' (importancia), me di la vuelta y me dormí", dijo Rojas a El Deber.