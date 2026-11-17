El Viceministerio de Transparencia denunció una trama de corrupción en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) durante el Gobierno de Luis Arce. Se rastrearon movimientos de dinero relacionados a exejecutivos sobre pagos que serían sobornos, y cobros irregulares extorsivos, además de incrementos patrimoniales injustificados.

El viceministro Yamil García indicó que la denuncia sobre este caso se realizó de manera anónima.

Cobros diversos

Según su presentación, había cobros para las licencias de funcionamiento de nuevos surtidores; se extorsionaba a propietarios de estaciones de servicio para evitar la revocatoria de licencias; se cobraba a cambio de liberar a cisternas intervenidos y se exigían pagos a cambio de reuniones con altas autoridades.

“Esta denuncia hace referencia a que para reunirse con el señor Luis Marcelo Arce Mosqueira se tenía que pagar cinco mil dólares”, dijo el Viceministro.

García dijo que, en la investigación, se ha demostrado que “entre las gestiones 2021 y 2025 se había montado una estructura organizada dedicada a generar cobros ilegales” en la ANH

“No son cobros institucionales, no son aranceles, son cohechos, son coimas, son movimientos económicos fuera de perfil. Cobros que se realizaban a estaciones de servicio, a camiones, cisternas, cobros por cupos de combustible, así como cuentas no declaradas, vehículos no declarados, inclusive empresas que se habían generado días antes de sus operaciones”, detalló.

“Lavado de dinero”

Además, la investigación apunta a esclarecer “ocultamiento patrimonial y lavado de dinero mediante cuentas no declaradas, familiares, terceros y empresas fachada”.

En específico, la denuncia apunta a exejecutivos como el entonces director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez.

Sobre el exdirector de la ANH, el viceministro señaló que se ha hallado más de un millón de bolivianos, monto que no es congruente con sus ingresos legales. “Hemos encontrado, por ejemplo, que un exviceministro de Hidrocarburos le depositaba grandes sumas de dinero”, indicó.

Entre las observaciones, se señala retiros masivos en efectivo, supuestos préstamos y anticresis, además de inconsistencias en su declaración jurada como omitir una vagoneta Mazda.

Directores prósperos

En otro caso, un exdirector de Distritos de la ANH registra movimientos sospechosos de más de 364 mil bolivianos. “A esta persona le hemos identificado que exigía dineros, depósitos de parte del mismo personal. Al personal se le pedía depósitos mensuales de 2 mil, 3 mil, hasta 6 mil bolivianos”, comentó García.

En el caso de un exdirector de Planificación de la ANH, se observa más de 386 mil bolivianos sospechosos. “Hemos encontrado 14 transferencias de empresas de aviación, (…) de empresas mineras, (…) de exfuncionarios de cooperativas mineras, (…) de servicio de Cochabamba, de Santa Cruz y de otros distritos”, detalló la autoridad.

Agregó que existen más casos de exdirectores que recibieron transferencias, hasta de personal policial.

El viceministro informó que se está presentando la denuncia en contra del exdirector ejecutivo de la ANH y otros exdirectivos, por los delitos de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y también falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas.