El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, afirmó que las investigaciones del denominado caso ROMA involucran a varias personas en distintos puntos del país y advirtió que se trata de un proceso de gran alcance que continúa en desarrollo.

“El caso ROMA es un caso muy grande, entonces hay gente implicada a nivel nacional”, manifestó la máxima autoridad del Ministerio Público al referirse a los avances de las pesquisas.

Urioste también confirmó que las investigaciones alcanzaron a personas relacionadas con el Órgano Judicial, algunas de las cuales se encuentran definiendo su situación jurídica. En ese sentido, anticipó que podrían conocerse novedades hasta este miércoles.

“Esta investigación al Poder Judicial ha tocado a algunas personas que están viendo su situación jurídica el día de hoy y yo creo que hasta mañana, a más tardar, tenemos noticias”, sostuvo.

Por otra parte, consultado sobre una posible ampliación de las indagaciones hacia el Consejo de la Magistratura, el Fiscal General indicó que esa línea continúa bajo investigación, aunque aclaró que todavía no se identificaron resultados concretos.

“Se está investigando, pero de momento no tenemos nada con el Consejo de la Magistratura”, precisó.