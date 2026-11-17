El fiscal general interino, Armando Urioste, informó sobre los avances en la lucha contra el crimen organizado y las falencias estructurales detectadas en las instituciones del Estado a raíz del caso Marset y sus procesos derivados.

"En este tema de crimen organizado no había la posibilidad de transversalizar las investigaciones sobre el crimen organizado, no permitiéndose que estas fiscalías tengan un mecanismo operativo para la persecución e investigación del crimen organizado" explicó Urioste.

Asimismo, señaló que se logró comprobar que los altos organismos del Estado Plurinacional de Bolivia fueron "perforados y contaminaron" la propia fiscalía general.

"Tenemos un fenómeno simbiótico donde está trabajando un organismo del Estado con organismos paraestatales, que son obviamente estas organizaciones criminales", indicó.

Finalmente, Urioste reconoció que el trabajo previo se caracterizó por investigaciones fragmentadas y carentes de una visión integral de estructura criminal, escenario que dejó a las entidades investigativas expuestas a una fuerte vulnerabilidad frente a presiones política y económica.