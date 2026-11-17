El Gobierno reconoció este martes que instituciones del Órgano Ejecutivo sufrieron ataques informáticos para la filtración de datos. El hecho ocurrió en los últimos días, según la alerta de Hacking Bolivia, que además aseguró que en este año al menos 30 entidades habrían sido afectadas.

“Ha sido de conocimiento público el anuncio de intentos de ‘jaqueo’ y algunas cosas que se ofertan como información pública en la dark web (internet oscura)”, informó desde la Casa Grande del Pueblo José Luis Galvez, Vocero Presidencial.

El Vocero explicó que los especialistas advirtieron que la seguridad informática del Estado sufrió un deterioro durante las gestiones anteriores y anunció medidas para reforzar la protección de los sistemas públicos.

En esa línea, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), confirmó que el Sistema Nacional de Información sobre Comercialización y Exportaciones Mineras (Sinacom) sufrió accesos informáticos no autorizados.

La entidad pública del sector minero agregó que con el objetivo de resguardar la autenticidad y consistencia de los registros, en los próximos días se solicitará a los comercializadores y demás usuarios del Sinacom la presentación de la documentación de respaldo de las operaciones registradas.

En tal sentido, el Senarecom instruyó a los usuarios del Sinacom conservar y guardar la documentación física y digital de las operaciones registradas y mantener disponibles los respaldos documentales para su presentación cuando sean requeridos por el Senarecom

La noche de este lunes, la Cancillería del Estado informó que “ha identificado un incidente de seguridad informática” y que desde su detención se activaron los protocolos institucionales de respuesta y contención para atender la situación y reducir los riesgos asociados

Caso 24 horas antes, la noche del domingo 15, el colectivo Hacking Bolivia alertó sobre una filtración masiva de información de entidades estatales y denunció que los datos sensibles están siendo comercializados ilegalmente en foros de la web profunda.

Hacking Bolivia menciona a cuatro instituciones estatales afectadas: El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), el Ejército y la Cámara de Senadores.

La tarde de este miércoles, Hacking Bolivia informó a Urgente.bo que desde el año pasado al menos 30 instituciones públicas sufrieron ataques informáticos. “El más grande fue contra el Segip”, dijeron.