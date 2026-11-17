Con un fuerte resguardo policial, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, y el exfiscal antidrogas Julio César Porras llegaron ayer en la tarde a la ciudad de La Paz para declarar por el caso ROMA y sus vínculos con el exfiscal general, Roger Mariaca.

Hasta el cierre de esta edición no se había realizado la audiencia cautelar de los dos aprehendidos.

Cerca de las 15:00 de esta jornada, ambos arribaron al aeropuerto de El Alto, provenientes de Santa Cruz de la Sierra, bajo un fuerte despliegue policial que los custodiaba.

Ambas exautoridades ingresaron a dependencias de la División Especializada en Narcotráfico y Sustancias Controladas de la Fiscalía de La Paz, donde tienen previsto brindar sus declaraciones.

Ambas autoridades fueron aprehendidas el domingo en el marco de las investigaciones sobre una presunta red de corrupción y narcotráfico vinculada al Ecosistema ROMA (Repositorio de Operaciones, Módulos y Aplicaciones), una plataforma digital implementada por el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.

“Que sea la voluntad de Dios”, declaró Quezada al llegar a la sede de gobierno. También envió un mensaje a sus familiares y pidió mantener la fortaleza y la fe durante el proceso.

Por su parte, Fernando Acevedo abogado de Porras cuestionó que su defendido sea involucrado en la investigación y sostuvo que no tenía una relación laboral directa con Mariaca, sino que era funcionario del Ministerio Público.

“Lo que hacía Mariaca era a título personal, mi cliente no puede estar sabiendo qué hace, a dónde está yendo, qué está haciendo”, afirmó el jurista, quien atribuyó el origen del proceso a las investigaciones sobre el sistema informático ROMA de la Fiscalía, según reporte de Brújula Digital.

Denuncias

El expresidente del TDJ cruceño denunció presuntas manipulaciones en los sistemas informáticos de la administración de justicia. Durante su intervención en el caso Maletas, afirmó que el sistema de distribución de causas de ese tribunal había sido vulnerado por el Ministerio Público.

Quezada sostuvo que existían diferencias injustificadas en la asignación de procesos entre juzgados: mientras algunos registraban alrededor de 400 causas en un semestre, otros no llegaban a 20. Según su explicación, el algoritmo debía distribuir los expedientes de manera equilibrada.