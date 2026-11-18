Las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del doble asesinato ocurrido este lunes 17 de noviembre en Guayaramerín, Beni, continúan en desarrollo mediante la recolección de imágenes de cámaras de vigilancia y declaraciones testificales.

El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, informó que el Ministerio Público trabaja de forma coordinada con las instituciones de seguridad para esclarecer este crimen que generó alarma en la población.

Las víctimas fueron identificadas como Isaías Trigo Montenegro, de 21 años, y Juan Luis Guagama Arteaga, de 20. Ambos jóvenes cursaban la carrera de Derecho y, según confirmó la máxima autoridad del Ministerio Público, uno de ellos formaba parte de la Fiscalía de Guayaramerín en calidad de pasante.

"Se están viendo los vínculos de esas personas y qué es lo que ha sucedido", remarcó Urioste respecto a las líneas de investigación abiertas para determinar el móvil del ataque.

La autoridad enfatizó la urgencia de resolver el caso ante el avance de la criminalidad en la región: "Esto tiene que esclarecerse, porque estos casos nos están dejando en zozobra y demuestran que el crimen organizado está haciendo de las suyas en Bolivia".