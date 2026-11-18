El ex fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, se encuentra en estado de salud estable y no sufrió ningún impacto de bala durante el atentado registrado la tarde de este miércoles al interior del penal de El Abra, en Cochabamba, donde guarda detención preventiva por el caso Roma.

El comandante departamental de la Policía en Cochabamba, coronel Henry Ontiveros, informó que el ataque ocurrió a las 16:30 mientras Zeballos estaba solo en una celda de aislamiento.

De acuerdo con el reporte policial y el relato de la víctima, la exautoridad logró evitar los disparos ocultándose en el baño de su celda. Las balas perforaron la puerta ambuente dejando 10 orificios.

"La salud del exfiscal Zeballos es estable. Ha sido sometido a un examen médico, el cual ha determinado que no tiene ninguna lesión. Solamente tiene una escoriación al nivel de la nariz", precisó el jefe policial, aclarando que el rasguño no fue provocado por un balazo, sino, posiblemente, al momento al chocar con un objeto cuando se resguardó del ataque. Asimismo, se descartó por completo la existencia de personas fallecidas, heridas o un motín dentro del recinto.

Cuatro aprehendidos y pericias en curso

Unos 20 minutos después del hecho, intervino la Policía para restablecer el orden en el bloque C y reforzar la custodia de Zeballos, quien permanecerá en el penal bajo medidas de aislamiento y mayor seguridad, mientras Régimen Penitenciario o la autoridad judicial dispongan lo contrario.

En el operativo policial al interior policial se identificó y aprehendió a cuatro reclusos como presuntos implicados, tres brasileños y un boliviano.

A los cuatro sospechosos se les practicó la prueba de absorción atómica para establecer quién efectuó los disparos. De acuerdo con la hipótesis preliminar de la Policía, los autores habrían lanzado el arma tras el ataque hacia el patio del penal, donde fue hallada junto con un cargador.

Evidencias e investigación

Durante la requisa realizada en el bloque C, los efectivos colectaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador, nueve vainas servidas, alrededor de 10 teléfonos celulares –varios de ellos destrozados– y sustancias controladas.

Todo el material incautado será sometido a peritajes y puesto en conocimiento de Régimen Penitenciario, el Ministerio Público y organismos de inteligencia para establecer cómo ingresaron los objetos prohibidos y determinar los móviles del hecho.

Ontiveros añadió que un equipo de fiscales acudió al penal para investigar tanto la responsabilidad de los presuntos autores como la eventual participación o negligencia de funcionarios policiales. Por el momento, no hay policías aprehendidos y ninguno de los cuatro sospechosos ha prestado aún declaración formal ante la Fiscalía.