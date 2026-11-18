Dos jóvenes murieron por impactos de arma de fuego en inmediaciones de la plaza de las Madres, ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Guayaramerín, en el departamento de Beni.

Ante el hecho violento, el dirigente del Comité Cívico de Guayaramerín, Joaquín Valverde, pidió la intervención de los militares para ayudar a la Policía en los patrullajes en esa localidad.

Según los reportes preliminares de medios locales, el hecho ocurrió a las 16:00, cuando las víctimas -todavía no identificadas- transitaban por ese sector a bordo de una motocicleta, según informó ABI.

El cívico denunció que la Policía Boliviana se encuentra rebasada ante la criminalidad y lamentó la falta de recursos operativos al señalar que “lamentablemente la logística que existe es muy precaria”.

Frente al dolor de los familiares que llegaron al lugar de los hechos, Valverde cuestionó a las autoridades señalando que: “¿Esperamos que suceda esto para que reaccionen? Creo que no”, según reporte de Red Uno.

El representante cívico instó a movilizar al personal castrense en la región fronteriza al recordar que “ahí tenemos cientos y miles de oficiales de la Armada Boliviana del Ejército para que puedan colaborar y ayudar a la Policía Boliviana”.

Asimismo, advirtió sobre la gravedad de la inseguridad ciudadana que golpea a la población local sentenciando que “creo que este es el momento” para ejecutar esta medida de emergencia.

Pesquisas

Efectivos de la Policía iniciaron las investigaciones y realizaron el levantamiento de los cadáveres para establecer las circunstancias de los decesos.

Vecinos de la zona y algunos allegados se aglomeraron cerca del lugar para intentar auxiliar a las víctimas, pese a que ya se encontraban sin vida.

Los primeros reportes señalan que sujetos armados dispararon contra las víctimas hasta hacerlas caer del vehículo en el que circulaban. Ambos quedaron tendidos sobre la vía pública, mientras la motocicleta permaneció cerca del lugar del ataque.

En el lugar fueron encontrados proyectiles y casquillos de armas de fuego.

El asesinato de los dos hombres se produjo en vísperas de la conmemoración de los 184 años de creación del departamento del Beni y se ejecuta el plan Frontera Segura.