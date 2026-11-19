El exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, continúa en estado de conmoción por el atentado con arma de fuego que sufrió el miércoles en el penal de El Abra, en Cochabamba, por lo que su defensa solicitó que se lo traslade de inmediato a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, informó su abogado César Rojas.

El letrado justifica su pedido con razones de salud y seguridad. También denunció que no tiene acceso autorizado al sistema judicial informático para revisar el proceso.

"Lastimosamente sigue en estado de shock, no puede discernir a cabalidad qué es lo que está pasando. (...) Confunde sus ideas, se siente afligido, tiene temor", manifestó Rojas, quien anunció que solicitará una valoración psicológica para su defendido.

El abogado indicó que el estado de Zeballos también obligó a suspender una audiencia de apelación prevista para este jueves a las 8:30, debido a que no se encontraba en condiciones de participar.

Asimismo, explicó que Zeballos tiene una afección cardíaca que le impide permanecer en lugares situados a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Además, sostuvo que no existen garantías suficientes para que continúe en El Abra.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 16:30 del miércoles. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, se constataron 10 impactos de bala en la celda que ocupaba Zeballos. El exfiscal salió ileso y, según la Policía, se refugió en el baño para evitar ser alcanzado por los disparos.

Por el hecho, la Policía identificó a cuatro privados de libertad como presuntos involucrados: tres ciudadanos brasileños y uno boliviano. En el recinto también se recolectaron nueve vainas servidas, un arma de fuego calibre 9 milímetros y alrededor de 10 celulares, entre otros objetos.

Rojas cuestionó cómo los atacantes pudieron ingresar armas de fuego y celulares, además de llegar hasta el sector donde estaba recluido su defendido.

También descartó que se trate de un autoatentado y sostuvo que, según la defensa, el proceso está a su favor ya que no existirían elementos de prueba que vinculen a Zeballos con el caso Marset, narcotráfico u organización criminal.

El jurista indicó que Zeballos permanece aislado en otra sección del penal y cuenta con resguardo policial.

Zeballos se encuentra recluido en El Abra desde el 4 de octubre, con detención preventiva por seis meses, dentro de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.