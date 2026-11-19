La exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Daniela Quiroga, identificó a tres diputados del PDC, Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar García, como integrantes de un "clan" que, según su testimonio, ejercía presiones para incorporar personal en esa institución estatal.

En entrevista con La Mañana en Directo de ERBOL, Quiroga explicó que estos tres legisladores actuaban de manera coordinada para el envío de currículums, la asignación de cargos para determinados postulantes y las presiones para concretar las contrataciones.

"Los tres definían, por así decirlo, a quién me enviaban, no era uno que lo hacía por su lado, el otro por el otro. Era como un clan", sostuvo la exautoridad al referirse a Bilbao, Medinaceli y García.

En el caso de Bilbao y Medinaceli, se filtraron audios en los cuales se escucha presiones a Quiroga para acomodar personal en la AISEM. En cuando a García no se conocen audios, pero el mismo aes actualmente jefe de bancada del PDC y justificó que se procuren cargos para militantes que hicieron campaña.

Quiroga aseguró que durante los siete meses que permaneció al frente de la AISEM recibió aproximadamente 50 currículums remitidos por legisladores. De ese total, estimó que alrededor de 40 personas llegaron a ser incorporadas, aunque aclaró que las contrataciones se realizaron cuando los postulantes cumplían con los requisitos establecidos en las fichas de perfil.

La exdirectora señaló que las solicitudes inicialmente se presentaban mediante el envío de hojas de vida y recomendaciones, pero que la situación cambió durante los últimos tres o cuatro meses de su gestión, cuando comenzaron las amenazas y los hostigamientos.

"Ya había un hostigamiento: si no pones, te vas. O sea, tienes que ponerlo porque si no te vamos a sacar", relató.

Quiroga atribuyó a la diputada Claudia Bilbao la remisión de la mayor cantidad de currículums. Calculó que la legisladora habría enviado aproximadamente 30 postulaciones, aunque no descartó que la cifra fuera superior.

Explicó que Bilbao le enviaba los nombres de los postulantes junto con el cargo que debían ocupar, incluso mediante mensajes de WhatsApp.

Según su relato, las diferencias surgían cuando los postulantes no reunían la experiencia o la formación exigidas para determinados puestos. Como ejemplo, mencionó el caso de una persona propuesta para una jefatura de auditoría que ni siquiera había concluido la carrera universitaria.

Quiroga también identificó a Alejandro Medinaceli como otro de los legisladores que intervenía directamente en las gestiones. Afirmó que el diputado le reclamaba por qué determinados postulantes no habían sido incorporados y que incluso la convocaba a reuniones en su oficina del piso 19 de la Casa Grande del Pueblo.

Asimismo, mencionó a Alejandro Aparicio como un operador que inicialmente funcionaba como intermediario entre los legisladores y la dirección de la AISEM, mediante el envío de currículums. Posteriormente, según Quiroga, las gestiones pasaron a realizarse directamente con los diputados.

Niega irregularidades en su gestión

Quiroga rechazó las acusaciones que la vinculaban con presuntas irregularidades en la AISEM y aseguró que no estaba denunciada por los hechos que se le atribuyeron.

Sostuvo que su gestión buscó fortalecer la institución y que, entre otras acciones, impulsó cinco denuncias ante la Fiscalía relacionadas con proyectos hospitalarios.

Finalmente, Quiroga explicó que permaneció siete meses en el cargo pese a las presiones porque, como mujer y madre soltera, también debía responder por el sustento de su familia.

Reconoció que durante ese tiempo llegó a normalizar situaciones de violencia psicológica y que lamenta no haber denunciado antes los hechos.

"Es muy difícil para las mujeres en nuestro país crecer. Muchas mujeres aguantamos muchísimas cosas", expresó.