Este jueves se concretó la extradición a Estados Unidos del coronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Henry Richard Crespo Guzmán, acusado de tráfico de drogas.

A través de sus cuentas en las redes sociales, el Ministerio de Defensa confirmó la extradición y destacó que la FAB coadyuvó con información en el proceso de extradición "y realizó verificaciones en el marco de sus competencias, en coordinación con las instancias correspondientes".

"La extradición del coronel Henry Richard Crespo Guzmán se concretó este jueves, en cumplimiento de una determinación judicial. El oficial fue trasladado desde Sucre hasta Santa Cruz, desde donde partió en un vuelo chárter rumbo a Estados Unidos, donde es requerido por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas", informó el Ministerio de Defensa.

Finalmente, esa instancia estatal reafirmó su disposición de colaborar con las autoridades competentes, "dentro del marco de la ley y en cumplimiento de sus atribuciones institucionales".

Crespo fue aprehendido en agosto de esta gestión en Santa Cruz y recluido en la cárcel de San Roque, en Sucre, donde aguardó el trámite de extradición. Será procesado en Estados Unidos acusado de haber gestionado el envío de 1.000 kilos de droga.

Sin embargo, el procedimiento estuvo acompañado de reclamos de sus familiares, quienes denunciaron que desconocían el paradero del coronel y aseguraron que no recibieron información suficiente sobre su traslado.