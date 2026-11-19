El Ministerio Público abrió una investigación de oficio contra el personal de seguridad, interna y externa, del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, para esclarecer cómo ingresaron un arma de fuego y sustancias controladas a ese recinto penitenciario, donde el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fue víctima de un ataque armado.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, informó que “por mandato del fiscal general del Estado, José Armando Urioste, se va a iniciar una investigación de oficio a objeto de determinar si la presencia de esta arma de fuego, así como la sustancia controlada, obedece a circunstancias de colaboración que habría realizado personal interno o externo del centro penitenciario, o si se habría evidenciado alguna vulneración al control de seguridad que los mismos funcionarios policiales realizan”, explicó.

Durante las primeras actuaciones después de ataque a Zeballos, el miércoles recién pasado, los investigadores encontraron un arma de fuego cerca de la puerta de la habitación que ocupaba Zeballos, además de evidencias de los disparos efectuados durante el atentado.

“En el cuarto que ocupaba el señor Zeballos se pudo advertir que existían, aparentemente, 10 disparos de arma de fuego y colectar nueve casquillos del suelo, en inmediaciones del lugar, para efectos de realizar las pericias”, detalló Ordóñez.

En el mismo sector también se encontró una bolsa con una sustancia que dio positivo para marihuana en una prueba de campo. A raíz de este hallazgo, la Fiscalía inició un segundo proceso por los presuntos delitos de tráfico y suministro de sustancias controladas.

Como parte de las investigaciones por el ataque, se realizarán pruebas de absorción atómica a tres ciudadanos brasileños aprehendidos, con el propósito de determinar si alguno manipuló o disparó el arma de fuego. Los análisis de química forense permitirán establecer si existen rastros de pólvora en sus manos.

La comisión fiscal también requirió las grabaciones de las cámaras de vigilancia del recinto penitenciario para reconstruir lo ocurrido e identificar las circunstancias en las que se produjo el atentado.

Entre tanto, Zeballos permanece aislado en otro sector del penal de El Abra, luego de sobrevivir al ataque registrado de la tarde del miércoles.

La Policía identificó a cuatro privados de libertad como presuntos involucrados en el hecho: los brasileños Fabio Moreira Ormillo, Gabriel Silva Do Santos y Oscar Junior Tessa Díaz, además del boliviano Adebaldo Gómez Freitas.