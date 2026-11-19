El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, informó que Zeballos se encuentra estable y no presenta heridas de arma de fuego, pese a los impactos identificados en la puerta de la habitación que presuntamente ocupaba. La intervención permitió secuestrar un arma calibre 9 milímetros, recoger nueve vainas percutadas y encontrar 100 envoltorios con una sustancia presumiblemente marihuana.

La Fiscalía realizó una requisa e inspección en el penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, luego de conocerse un presunto atentado contra la vida de Zeballos, ocurrido con disparos de arma de fuego.

El operativo se prolongó durante más de tres horas, desde las 19:00 hasta aproximadamente las 22:00, con la participación de una comisión de fiscales y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Durante la intervención, Zeballos fue sometido a una valoración médico forense. Los especialistas identificaron lesiones alrededor del rostro, que todavía están bajo evaluación, aunque ninguna reviste gravedad ni corresponde a impactos de bala. Según el informe del fiscal departamental, el privado de libertad recibe atención médica dentro del recinto penitenciario y su estado de salud es estable.

En la inspección, los investigadores identificaron 10 impactos de arma de fuego en la puerta de una habitación que presuntamente ocupaba Zeballos. También recolectaron nueve vainas percutadas y secuestraron un arma de fuego, preliminarmente identificada como calibre 9 milímetros, que tenía tres cartuchos en el cargador.

A estos elementos se sumó el hallazgo de 100 pequeños envoltorios de nylon con una sustancia presumiblemente marihuana. Estaban dentro de una bolsa negra, cerca del pasillo del baño. Asimismo, los investigadores encontraron 10 teléfonos celulares, que fueron incorporados a las pesquisas.

Ordóñez confirmó que dos personas de nacionalidad extranjera resultaron heridas y permanecen en calidad de aprehendidas. Ambas fueron sometidas a una valoración médico forense para establecer las características de sus lesiones y determinar si tuvieron participación en el uso del arma de fuego.

La investigación también comprende a tres ciudadanos brasileños y un boliviano, cuya participación y responsabilidades serán establecidas a partir de los elementos recolectados.

El fiscal departamental descartó que el hecho haya dejado personas fallecidas y señaló que el Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del presunto atentado, establecer los móviles e identificar a los responsables.

Respecto a un eventual traslado de Zeballos o a la adopción de nuevas medidas de seguridad en el recinto penitenciario, Ordóñez aclaró que esas decisiones corresponden a las autoridades penitenciarias y no al Ministerio Público.