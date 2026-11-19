La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Cochabamba recuperó hoy sano y salvo al bebé de un mes y medio de nacido que fue sustraído ayer de los brazos de su madre en la plaza Bolívar de Quillacollo.

El director de la Felcv de Cochabamba, Angelo Cabrera, informó que el niño fue encontrado en la casa de la principal sospechosa de nombre Lourdes que aún está desaparecida y es buscada por la Policía por el secuestro del recién nacido. El bebé logró ser recuperado gracias a la información que proporcionaron las personas que trasladaron a la mujer hasta un domicilio.

Los padres contaron que el bebé vestía una ropa distinta a la que tenia puesta el día de su desaparición y además había recibido un baño.La Felcv restituyó el niño a sus padres, pero la investigación continúa hasta dar con la sospechosa.