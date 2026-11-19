El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, a propósito de los dos acribillamientos en el municipio de Guayaramerín, Beni, aseguró que la “delincuencia ha sobrepasado a las autoridades”. Informó también que unas de las víctimas era pasante de la Fiscalía.

Los dos jóvenes asesinados era estudiantes de derecho, Juan Luis Guagama Arteaga, de 20 años, e Isaías Trigo Montenegro, de 21.

“Se está viendo los vínculos de esas personas y qué es lo que ha sucedido. Alguno de ellos exfuncionario fiscal, pero se hace todas las investigaciones hasta dar con la gente que ha cometido estos ilícitos”, señaló Urioste en declaraciones a la prensa en Trinidad.

En tanto ,Ignacia Arteaga, tía de Juan Luis, contó que el joven era uno de los dos hijos de su familia y que tenía un futuro por delante.

El joven había salido de promoción el año pasado del colegio Evangélico Nacional y realizaba una pasantía en la Fiscalía, donde también trabajaba.

“Yo, como su tía, porque su mamá no se encuentra, pido justicia para mi sobrino. Que me lo mataron, me lo mataron peor que a un perro. Pido justicia, justicia porque la gente es mala. Las personas que lo conocen y saben que no es él, no es de esas personas que hacen maldad, nada”, manifestó.

En tanto, Urioste añadió que las indagaciones están orientadas a recabar la mayor información posible acerca de las víctimas, pero también de los autores del crimen. “Estamos pidiendo informaciones, hay algunas versiones de que pudieran ser algunos funcionarios policiales”, sostuvo.

La máxima autoridad del Ministerio Público afirmó que la “delincuencia ha sobrepasado a las autoridades”. Los sicariatos han sido permanentes, los hechos se han registrado particularmente en el oriente boliviano y están vinculados al crimen organizado.

Mensaje

Para el excomandante de Frontera, Freddy Zarate, el asesinato de dos jóvenes es un mensaje del crimen organizado al Gobierno que estaría buscando probar su capacidad de reacción.

Expuso que uno de las víctimas “entiendo que era un estudiante de Derecho que hacía una pasantía en la Fiscalía de esa población”.

“El sicariato ya no está en la selva esta en la ciudad, en la plaza (...) evidentemente es un mensaje, es una prueba al Gobierno, es una pulseta al Gobierno”, dijo el exuniformado.