Un voraz incendio consume las instalaciones de Chinacruz, una importadora y tienda que comercializa artículos para el hogar, uso personal y negocios, tanto al por mayor como al por menor, en la avenida Roca y Coronado de la capital cruceña, según reportaron los medios cruceños.

Ante la emergencia, los Bomberos se desplazaron hasta el lugar para sofocar el incendio estructural y combatir las llamas, que generaron una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio y no se cuenta con un reporte oficial sobre daños materiales o personas afectadas.

Uno de los depósitos de artículos de plásticos es el más afectado y se avanza en el control del incendio.