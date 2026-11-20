El viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Yamil García, informó este viernes, 20 de noviembre, que se aprehendió a una funcionaria de dicho viceministerio por pedir montos económicos a un usuario para llevar adelante un trámite de Justicia Restaurativa, un programa del Gobierno.

La autoridad indicó que el programa de Justicia Restaurativa busca que, la persona que es objeto de un proceso, resarza daños el daño económico a favor de la víctima. Los trámites de este programa involucran la participación del viceministerio, de la Contraloría, de la Fiscalía o de los juzgados y deben ser gratuitos.

En ese contexto, el viceministro dijo que el pasado lunes, 16 de noviembre, recibió la llamada de un usuario, quien le dio a conocer que una entonces funcionaria de Transparencia le pidió dinero por un trámite.

"Una exfuncionaria del Viceministerio de Transparencia habría estado generando exigencias económicas a este usuario para poder llevar adelante un trámite de justicia restaurativa (...) le hemos pedido que nos brinde toda la información necesaria para corroborar", indicó.

La entonces funcionaria se comunicó con el usuario el pasado 12 de noviembre en la noche y le pidió el pago. De acuerdo a la revisión de su celular, los montos exigidos eran de entre Bs 4.000 y Bs 5.000.

Dos días después, el Viceministerio y la Policía Nacional realizaron un operativo en inmediaciones de la Plaza Murillo en La Paz, para corroborar la denuncia. La mujer fue citada con el pretexto de entrega de dinero y fue aprehendida.

La mujer fue imputada formalmente por el delito de concusión y fue alejada de la institución por el caso. y permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

La exfuncionaria fue identificada como Abigail P. Q., quien ingresó a trabajar al Ministerio de Justicia el 1 de noviembre de 2023, cuando Iván Lima estaba al frente. Formaba parte del menos de 10% del personal que se había quedado.