El atentado armado del miércoles en la cárcel de El Abra, en el que el exfiscal Alberto Zeballos salió ileso, develó fallas de control en ese penal tras el hallazgo del arma con el que se cometió el delito.

Hasta ayer no había un informe de Régimen Penitenciario sobre presencia de presos portando armas, drogas y teléfonos celulares en una cárcel de máxima seguridad.

Según el informe del fiscal departamental, Eddy Ordoñez, luego de la balacera se ha encontrado “un arma tipo 9 mm” cerca de la celda de Zeballos, una bolsa de marihuana y varios teléfonos.

Para la exdirectora de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Pamela Suárez, El Abra no debería considerarse un penal de máxima seguridad, ya que en su interior hay 1.400 presos, y solamente 60 policías en total, 30 uniformados por turno, de los cuales solamente 10 están asignados para el bloque C. “Si bien hay barrotes y están todos bajo seguridad y candados, existen el tema de tráfico de armas dentro penal, eso es inminente y se ha venido diciendo año tras año, el tráfico de armas lo ingresan la misma población a través de la misma seguridad de los guardias policiales”, manifestó.

Informe

“Se ha ingresado al pabellón y se ha podido evidenciar por parte del equipo forense, así como el fiscal asignado de que en la puerta de la celda que ocupaba Zeballos, se habría realizado 10 impactos de bala, es decir, se habría percutado un arma tipo 9 milímetros que posteriormente fue encontrada en exteriores del pabellón”, dijo Ordóñez.

Sobre las razones del intento de asesinato, Ordóñez dijo que el caso está todavía está en investigación.

Tres personas de nacionalidad brasileña, Favio Moreira, Gabriel Silva Do Santos y Oscar Junior Terrazas Díaz. fueron aprehendidas por su presunta participación en el hecho. Según la Fiscalía, habrían actuado en coautoría, forzaron la puerta de acceso al piso, ingresaron y percutaron el arma de fuego.

Traslado

En tanto, la defensa de Zeballos realiza gestiones para que el exfiscal sea trasladado a Santa Cruz, a la cárcel de Palmasola.

“Ya hemos pedido el traslado, que sea al centro penitenciario de Palmasola (Santa Cruz), no existen garantías en El Abra”, dijo César Rojas, abogado de Zeballos.

Rojas indicó que su defendido continúa en estado de “shock” por el atentado .