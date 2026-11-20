Cinco personas presuntamente vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal de origen brasileño, fueron aprehendidas este viernes durante un operativo policial en la zona del segundo anillo y la avenida Roca y Coronado, en Santa Cruz de la Sierra.

El comandante departamental de la Policía, Edson Fernández, se trasladó hasta el lugar para supervisar la intervención, en la que participaron grupos especiales y personal de inteligencia. Los sospechosos fueron retirados del inmueble allanado y trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Fernández corroboró que entre los aprehendidos hay integrantes del PCC. “Tenemos aproximadamente unas cinco personas aprehendidas. Se confirman miembros del PCC”, informó.

La autoridad precisó que el despliegue policial continúa, debido a que todavía existen otros objetivos que deben ser capturados. En ese sentido, anunció que se realizarán nuevos allanamientos para dar con los posibles involucrados.

“Tenemos que seguir allanando domicilios, tenemos objetivos todavía que tienen que ser capturados, estamos en pleno operativo”, manifestó.

Mientras tanto, efectivos policiales permanecen en el inmueble intervenido y continúan con la requisa para recolectar otros elementos que permitan establecer los vínculos de los aprehendidos con la organización criminal.