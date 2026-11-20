La justicia negó la solicitud de cesación a la detención preventiva de Fernando Cerimedo, investigado por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. En consecuencia, deberá permanecer recluido en el penal de Chonchocoro, en Viacha, La Paz.

"Ha rechazado la cesación. Vamos a solicitar nuevamente y poder enervar el riesgo procesal que ha observado el Ministerio Público. Faltan dos testigos a declarar y solamente faltaría eso", explicó la abogada defensora Margarita Arce, al señalar que se trata de Yussef Akly y Alberto Soto.

La defensa de Cerimedo buscaba que pueda defenderse en libertad dentro de este proceso. Sin embargo, el juez observó que todavía existen aspectos que deben ser cumplidos para modificar su situación jurídica.

La audiencia se realizó este viernes de manera presencial, luego de que anteriores convocatorias fueran suspendidas por problemas de conexión a internet. Sobre el estado de salud de su defendido, la abogada afirmó que se encuentra estable y tranquilo.

Cerimedo fue trasladado este viernes desde el penal de Chonchocoro hasta el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde ingresó con manillas y resguardo policial.

El caso por legitimación de ganancias ilícitas se suma al proceso por el que cumple detención preventiva, relacionado con una denuncia de intento de feminicidio presentada por su expareja Nadia Beller.