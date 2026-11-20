La Justicia dispuso el viernes el traslado y detención preventiva de dos de los implicados en el intento de asesinato del exfiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en los penales de Chonchocoro de La Paz y Palmasola por el intento de asesinato de la exautoridad.

Un tercer implicado que también fue aprehendido, no se encontraba en la imputación formal de la Fiscalía, por lo que no fue sometido a una audiencia cautelar.

“Estamos investigando, puede que hay más implicados. Ha habido testigos que han visto que estaban en posesión de un arma de fuego y punzocortante, todo estos elementos y declaraciones están en pleno conocimiento del Ministerio Público, con cual ha fundamentado la aprehensión y posterior remisión de los recintos penitenciarios”, informó el director de la Felcc de Cochabamba, Rolando Vera.

Los dos ciudadanos de nacionalidad brasileña: Flávio Moreira Ormillo y Óscar Junior Terra Díaz se encontraban detenidos por los delitos de asesinato.

En tanto, la Policía ha reforzado la seguridad del exfiscal en El Abra, luego, de atentado que sufrió el miércoles presuntamente por parte de los tres reos brasileños, quienes después del hecho destruyeron sus teléfonos celulares y se abstuvieron de declarar ante la Fiscalía.

Alberto Zeballos fue detenido el pasado 30 de septiembre y es investigado por ser parte presuntamente de una red criminal junto con el exfiscal general Róger Mariaca.