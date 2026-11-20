En un operativo policial ejecutado este viernes en la zona del segundo anillo y avenida Roca y Coronado, la Policía aprehendió a cinco personas presuntamente vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil.

El comandante departamental de la Policía, Edson Fernández, llegó hasta el lugar para supervisar el operativo, en el que participaron grupos especiales e inteligencia policial.

Las personas aprehendidas fueron sacadas del domicilio allanado y trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El comandante departamental confirmó que se trata de miembros del PCC y que el operativo continúa en curso.

"Tenemos aproximadamente unas cinco personas aprehendidas. Se confirman miembros del PCC", informó la autoridad policial.

Asimismo, señaló que aún quedan objetivos por capturar y que se seguirán allanando domicilios. "Tenemos que seguir allanando domicilios, tenemos objetivos todavía que tienen que ser capturados estamos en pleno operativo", manifestó.

En el inmueble intervenido, personal de inteligencia y grupos especiales continúan con la requisa en busca de más elementos vinculados a la organización criminal.