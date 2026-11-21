La Justicia dispuso ayer la detención preventiva por tres meses de los tres detenidos por el rapto de un bebé en el municipio de Quillacollo, en inmediaciones de la plaza Bolívar, el miércoles, por haber planificado y ejecutado el rapto del recién nacido, informaron las fuentes del caso.

Entre los detenidos están el conductor del taxi, su pareja y otra mujer. Las dos mujeres doparon a la madre en un restaurante para poder quitarle a su hijo de un mes de nacido.

“Él no tiene la calidad de autor, pero la juez no adoptó esa idea, no compartimos su resolución, por eso es que ha determinado mandarlo con una detención preventiva de tres meses a San Pablo (Quillacollo)”, informó el abogado Mauricio Prieto.

En el caso de las dos mujeres, ambas también cuentan con tres meses de detención preventiva en el penal de mujeres de San Sebastián.

Según explicó el jurista, apeló la determinación en contra del taxista, debido a que presuntamente el chofer solo participó en el traslado y que no estaba implicado en el rapto y colaboró para rescatar el bebé.

Según las primeras declaraciones de la principal autora, el hecho habría ocurrido tras la pérdida de un embarazo previo y raptó al bebé para “chantajear” a su novio.

“Ella indica que se encontraba anteriormente embarazada y había prácticamente perdido un bebé, y para demostrar ante su pareja que ese bebé había nacido, comete este delito de sustracción de menor”, argumentó el director de la Felcc, Rolando Vera.

De acuerdo al testimonio de la madre, la mujer que le arrebató a su hijo la citó para ofrecerle ropa; en ese encuentro le ofreció una gaseosa que, después de consumirla, se sintió mareada y perdió parcialmente la conciencia, situación que aprovechó la mujer para escapar con el bebé.