La Justicia dispuso el pasado viernes el traslado y detención preventiva de dos de los implicados en el intento de asesinato del exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en los penales de Chonchocoro de La Paz y Palmasola por el intento de asesinato de la exautoridad.



Un tercer aprehendido no fue incluido en la imputación formal de la Fiscalía, por lo que no fue sometido a una audiencia cautelar.



“Estamos investigando, puede que hay más implicados. Ha habido testigos que han visto que estaban en posesión de un arma de fuego y punzocortante, todo estos elementos y declaraciones están en pleno conocimiento del Ministerio Público, con cual ha fundamentado la aprehensión y posterior remisión de los recintos penitenciarios”, informó el director de la Felcc de Cochabamba, Rolando Vera.



Los dos ciudadanos de nacionalidad brasileña: Flávio Moreira Ormillo y Óscar Junior Terra Díaz , se encontraban detenidos por los delitos de asesinato.



Flávio Moreira Ormillo se lo sindica de ser la persona que realizó 10 disparos contra el exfiscal. Sin embargo, ninguno de los proyectiles hirió a la víctima, quien sobrevivió, según el informe policial.



Fabio Moreira Ormillo cumplía detención preventiva en El Abra desde julio, cuando fue capturado junto a otro brasileño en posesión de cuatro armas de fuego cerca de un campamento minero en Cocapata, Cochabamba.



Óscar Junior Terra Díaz fue condenados a 30 años de prisión en noviembre de 2025 por el asesinato de Remberto López Herbas, ocurrido en el interior de la cárcel de Palmasola. La víctima de este crimen fue sindicada de liderar, junto a su hermano Nabor, una banda de secuestradores y sicarios en el trópico de Cochabamba y de asesinar al juez Wilber Cruz a través de sicarios en la ciudad de Cochabamba.



Tras el ataque, la Policía ha reforzado la seguridad del exfiscal en El Abra, luego, de atentado que sufrió Zeballos.



El exfiscal fue detenido el pasado 30 de septiembre y es investigado por ser parte presuntamente de una red criminal junto con el exfiscal general Róger Mariaca.



Después del ataque, su defensa ha pedido su traslado a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, porque considera que aún persiste los riesgos para su vida.



Zeballos además se encuentra afectado emocionalmente por el ataque. Además, se investiga cómo ingresó el arma de fuego, los ceulares y droga al bloque C de El Abra, donde están los detenidos del PCC y CV.