Un efectivo policial fue aprehendido ayer sábado tras ser descubierto cuando presuntamente intentaba introducir drog4 y chips de telefonía a la cárcel de El Abra, en Cochabamba. Las sustancias y tarjetas fueron encontradas ocultas entre prendas de vestir durante la revisión de varios bultos que el uniformado pretendía ingresar al recinto penitenciario.

El hecho se registró días después del atentado contra el exfiscal Alberto Zeballos, ocurrido en el mismo penal, donde recientemente se reportó un cambio de gobernador del penal. Tras el hallazgo, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el N4rcotráf1co (Felcn) acudieron al lugar, aprehendieron al policía y lo trasladaron a dependencias ant1drogas para iniciar las investigaciones.

La exdirectora de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Pamela Suárez, denunció antes presuntos vínculos de colaboración entre policías y organizaciones criminales que operan dentro de las cárceles. “Hay acceso a celulares, 4rm4s, a lo que se imagine. La c0rrupc1ón está podr1da en las cárceles”, afirmó.

Aunque dos de los tres reclusos que atentaron contra Zeballos tienen que ser trasladados a otros penales, Chonchocoro y Palmasola, uno aún permanece en el lugar, al igual, que el exfiscal departamental de Santa Cruz, procesado por el caso Mariaca.