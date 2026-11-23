La noche de este lunes, alrededor de las 20:00 horas, se registró un ataque armado en la avenida Oblitas, muy cerca de las instalaciones de SAR-Bolivia y del puente de Cala Cala, en plena zona norte de la ciudad de Cochabamba.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta efectuaron al menos cuatro disparos contra una vagoneta blanca, lo que desencadenó una persecución por parte del vehículo atacado.

Según el relato de testigos presenciales del ataque, los agresores llevaban cascos y abrieron fuego directamente contra el motorizado blanco. Lejos de detenerse, el conductor de la vagoneta emprendió la marcha detrás de los motociclistas tras producirse los impactos.

Casquillos de bala quedaron sobre la calzada tras la balacera.

"Llegaron en una moto y dispararon a un auto blanco. Eso vi. Eran dos personas que estaban en la moto. (El pasajero de) la moto disparó y el vehículo (de cuatro ruedas) siguió a la moto", declaró un testigo en el lugar.

El incidente causó alarma entre los transeúntes y comerciantes, debido a que se trata de un sector concurrido y comercial. Hasta el momento se desconoce si alguno de los ocupantes de la vagoneta resultó herido, dado que el vehículo abandonó la escena para perseguir a los atacantes.

Efectivos de la Policía Boliviana llegaron al sitio y acordonaron el área para resguardar la escena, donde quedaron sobre la calzada al menos cuatro casquillos de las balas disparadas, a la espera del personal especializado del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para el levantamiento de evidencias.

Los investigadores ya iniciaron la recolección de grabaciones de las cámaras de seguridad de los negocios cercanos y del sistema de vigilancia vial en el extremo oeste de la avenida Oblitas y el comienzo de la Libertador, con el objetivo de identificar tanto a los ocupantes de la motocicleta como el rumbo que tomaron ambos motorizados.

Los policías exhortaron a los vecinos y comerciantes del sector a revisar sus registros audiovisuales captados cerca de las 20:00 horas para aportar datos a la investigación.