La mañana de este lunes, la exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Daniela Quiroga, a través de su abogado Eduardo león, presentó un memorial ante la Fiscalía para que pueda pasar a ser testigo protegida dentro del caso de presunto cuoteo de cargos dentro de la institución.

"Se ha presentado un memorial solicitando al Estado que por intermedio de la Fiscalía proceda de manera inmediata a realizar los trámites y ponga dentro de la protección a la señora Daniela Quiroga", informó el abogado Eduardo León ante la prensa.

Afirmó que se solicita que se pueda resguardar los derechos y garantías constitucionales de su defendida, además de su "derecho a la vida, dignidad y seguridad".

Quiroga denunció en los últimas días que cuando conducía la Dirección de la Aisem recibió presiones y hostigamiento de parte de tres diputados para que dé trabajo - la mayoría en altos cargos- a su gente recomendada.

En respuesta, Quiroga fue acusada de presuntos cobros irregulares y hasta discriminación.

Al respecto, León señaló que desde que hizo la denuncia, su defendida ha sufrido hostigamiento incluso de autoridades que no tienen "nada que ver" con el caso.

"Hay personas que sin tener absolutamente nada que ver en el tema vienen realizando hostigamiento", señaló.

Por su parte, Quiroga negó haber cometido actos de discriminación y cobros irregulares durante los siete meses que trabajó en la Aisem. Aseveró que no había denunciado la presión que recibió de parte de legisladores por "miedo", ya que, aseguró, es una persona "sin poder ni influencia política"..

Al respecto, el Gobierno, a través del vocero presidencial José Luis Gálvez, aseguró que no encubrirá a nadie, pero tampoco condenará "a nadie antes que la justicia haga su trabajo".

"Nuestra posición como gobierno es la misma que la del principio, no vamos a encubrir a nadie, pero a la vez no vamos a condenar a nadie antes que la justicia haga su trabajo. Dejemos que se investigue", afirmó.

La denuncia de cuoteo de cargos

La exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Daniela Quiroga, denunció que recibió "presiones, humillación y hostigamiento" de parte de tres diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) e identifico a Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar García.

En entrevista con distintos medios de comunicación, Quiroga confirmó que los tres legisladores la hostigaron y presionaron para que dé espacios de trabajo a su gente recomendada.

Relató que recibía contantes llamadas de los legisladores, quienes le mandaban currículums de gente que, exigían, entren a trabajar en la Aisem.

"He sufrido mucha humillación y hostigamiento. Me decían que yo no era nada, que ellos me habían puesto y no era nada. Me ha costado forjar mi carrera para tanta humillación", aseveró Quiroga en entrevista con el programa 'No Mentirás'.

Quiroga, en ese sentido, señaló que siempre buscó colaborar para dar trabajo a gente que lo necesitaba, pero aseveró que siempre priorizando que cumplan con la ficha de perfil para ocupar sus respectivos cargos.

"Los perfiles que cumplan con una ficha de perfil claro que sí. El problema ha surgido después cuando ha habido una imposición de ellos con gente que no cumplían las fichas perfiles", afirmó en otro contacto con Unitel.

Señaló que principalmente Bilbao y Medinaceli le exigían poner gente en altos cargos de la institución, en cambio García aceptaba que puedan ser ubicados en "cargos bajos". "La gente más capacitada siempre tiene que ir a la cabeza, no al revés", dijo.

Según Quiroga, fue por su negativa de meter a la institución a todos los recomendados por los tres legisladores que fue presionada para dejar su cargo.

"Había una presión total (...) Me han dicho 'o te vas a vamos a hacerte algo'", relató.

En los últimos días, se filtraron audios que dan cuenta de las presiones que Bilbao y Medinaceli ejercían sobre Quiroga para que dé trabajo a sus recomendados.

Quiroga, al respecto, negó ser quien haya filtrado los materiales, pero advirtió tener mucha más evidencia de sus denuncias, entre ellos videos y chats.

"No he hecho nada, yo tengo miedo. Si no lo he hecho antes, no lo haría ahora, no tengo poder... yo temo por lo que me pueda pasar, al final soy víctima de esta violencia psicológica y laboral que he sufrido", cerró.