En medio de los cuestionamientos al oficialismo por un presunto cuoteo de cargos, el presidente Rodrigo Paz pidió no caer en el escándalo, sino en las pruebas. No obstante, felicitó al diputado Alejandro Medinaceli por haber solicitado licencia en tanto se esclarece el caso.

En esta polémica, se difundieron grabaciones de conversaciones en que supuestamente el diputado Medinaceli y su colega Claudia Bilbao presionaban a la entonces directora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Daniela Quiroga, para nombramientos de cargos.

"Lo presunto es presunto", dijo el mandatario consultado sobre el caso de "presunto cuoteo".

El presidente dejó el caso en manos de la justicia y lamentó que "la especulación se ha vuelto parte de nuestro convivir".

"No caigamos en el escándalo, caigamos en pruebas, pruebas reales, ficticias, que deben poner las partes para demostrar y que la población boliviana esté tranquila al respecto", reflexionó.

El diputado Medinaceli negó haber cometido actos de corrupción, sin embargo, solicitó licencia sin pago de haberes de su cargo mientras se esclarece lo sucedido.

"Lo felicito (a Medinaceli). Es la mejor manera que desde el llano pueda ir al sistema judicial y aclarar, dadas las condiciones, eso es lo que tiene que hacer todo funcionario o funcionaria que tenga un compromiso con el país", destacó el presidente sobre el diputado.

Instó a otros parlamentarios, en la misma situación, a que hagan lo mismo que Medinaceli.

"Espero que aquel parlamentario o parlamentaria esté en una situación similar, creo que es el camino a seguir", enfatizó el primer mandatario.