El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Alejandro Medinaceli, solicitó este lunes una licencia temporal y sin goce de haberes en la Cámara de Diputados, mientras se desarrollan las investigaciones por los audios atribuidos a él y a la diputada Claudia Bilbao, relacionados con el caso de las supuestas “pegas” en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).

“En el marco de mi compromiso con la transparencia, con el respeto a la institucionalidad, con la independencia a la justicia, he solicitado licencia a la presidencia de la Cámara de Diputados, con el propósito de evitar que en mi condición de diputado se pueda generar cualquier susceptibilidad respecto al desarrollo de las investigaciones que hoy se llevan adelante”, dijo Medinaceli en conferencia de prensa.

Asimismo, Medinaceli pidió disculpas a la población por la polémica que se generó en torno al caso. “Como ciudadano quiero expresar mi más profundo sentimiento a Bolivia de una disculpa por todo este malestar que se ha creado por esta circunstancia de un carácter administrativo y que ha resultado en un tema político y jurídico”.

El legislador indicó que espera que las investigaciones se desarrollen y permitan esclarecer los hechos. Asimismo, el diputado anunció que, por respeto al proceso, no realizará más declaraciones sobre el caso ni sobre las actuaciones de la justicia ordinaria.

Su licencia se mantendrá durante el desarrollo de las investigaciones y será sin goce de haberes. “Hoy quiero dejar en claro al pueblo boliviano, ni ayer, ni hoy, ni mañana, he tenido ni tendré actos de corrupción. Reafirmo que he actuado de manera legal y transparente y tengo la plena firmeza de que los hechos podrán esclarecerse en la instancia correspondiente”.

La polémica por los audios atribuidos a la diputada Claudia Bilbao y a Medinaceli continúa en el centro de la atención pública, debido a las denuncias sobre presuntas presiones para la asignación de cargos en la Aisem, que involucran a la exdirectora de esa institución, Daniela Quiroga.

La semana pasada, la diputada Bilbao difundió un comunicado en el que anunció que no emitiría más declaraciones sobre el caso, con el propósito de no perjudicar el desarrollo de las investigaciones.