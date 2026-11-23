Al menos 26 cadáveres que estaban en custodia en el Instituto de Investigaciones Forenses fueron entregados a universidades en calidad de “préstamo”, por personal de la anterior administración, informó por el Director Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Luis Fernando Alcocer, refiere una nota de prensa de esa instancia del Ministerio Público.

Hasta el momento, uno de ellos fue ubicado y entregado a sus familiares.

“Estamos hablando de (los cuerpos de) 26 personas fallecidas que fueron entregadas sin un respaldo jurídico claro. Cada una tiene una familia que merece saber dónde está su ser querido y recibirlo con dignidad. Esta revisión continúa y no vamos a detenernos hasta devolver a cada familia lo que le pertenece”, afirmó Alcocer.

La revisión comenzó cuando una familia expresó su preocupación por el paradero del cuerpo de un familiar. Ante esa alerta, personal del IDIF verificó la situación y dio con el paradero del cadáver reclamado, que fue encontrado en poder de una universidad.

El cuerpo fue devuelto y entregado a los familiares. A partir de ese hallazgo se analizaron actas, solicitudes, informes y registros de entregas y donaciones.

“Préstamos” por seis meses

Según los registros revisados, las entregas se pactaron con un plazo de seis meses, con devolución de los cuerpos al finalizar ese lapso. A cambio, el IDIF recibió bienes como aires acondicionados, equipos de computación, televisores y otros equipos.

El director del IDIF señaló que el informe fue remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio Público, con las observaciones preliminares identificadas en las entregas, entre ellas una figura jurídica poco clara, en algunos documentos figuran como préstamo y en otros como donación.

Asimismo, indicó que, según la revisión, en varios casos el plazo de seis meses ya venció y los cuerpos siguen en resguardo de terceros.

En ese sentido, el IDIF anunció la comunicación directa con las familias y la devolución digna de los cuerpos; una revisión integral de todos los registros, actas y bienes recibidos, incluido su registro en activos fijos; y la remisión de los antecedentes a las instancias competentes para que determinen, en su caso, las responsabilidades.