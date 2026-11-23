El sargento de la Policía que fue sorprendido cuando intentaba introducir más de 500 comprimidos de clonazepam y 11 chips telefónicos al penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, ya registraba antecedentes y tres procesos desde 2008, según los datos del caso.

El efectivo, identificado como Santiago O. A., cumplía funciones de guardia de seguridad en el recinto penitenciario. Fue descubierto durante una requisa cuando intentaba ingresar de manera clandestina los psicotrópicos y los chips de distintas operadoras telefónicas.

Recorrido delictivo

En 2008, el uniformado estuvo involucrado junto con otros dos policías en la falsificación de una orden fiscal de allanamiento. El documento iba a ser utilizado para ingresar a un domicilio en El Alto, donde supuestamente la banda del colombiano conocido como el “Caizedo” tenía un botín de joyas.

El hecho salió a la luz después de que el entonces policía utilizara indebidamente una sirena mientras conducía un minibús. Personal de Tránsito lo detuvo y, durante la revisión, encontró la orden fiscal falsificada para realizar el allanamiento.

En ese momento, el efectivo reveló que era policía y pidió que no lo detuvieran. Sin embargo, él y su pareja fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Posteriormente, la mujer confesó que el allanamiento en El Alto se había realizado junto con otros policías.

Los uniformados involucrados fueron aprehendidos y un juez determinó su detención preventiva en la cárcel de San Antonio.

Después de ese caso se perdió el rastro del efectivo. Años más tarde regresó a trabajar en El Abra, pero fue alejado de sus funciones por una falta disciplinaria. Posteriormente volvió a prestar servicios en el penal, donde ahora fue sorprendido intentando ingresar sustancias controladas y chips telefónicos.

El inspector general del Comando Departamental de la Policía, Gabriel Lazo, señaló que la Fiscalía Policial deberá investigar los antecedentes del uniformado y determinar si otros efectivos participaron en el hecho.

“Toca a la Fiscalía Policial investigar toda la vida prácticamente de este efectivo policial”, remarcó.

Lazo explicó que el caso se encuentra en etapa investigativa y que el sargento está aprehendido junto a una persona civil, quien presuntamente le habría proporcionado las sustancias.

“Él está aprehendido por tráfico ilícito de sustancias controladas”, indicó. Añadió que la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi) y la Fiscalía Policial establecerán si hubo participación de otros policías.