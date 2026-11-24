Una carta atribuida a Maiker Samir Torres, exintegrante del equipo de seguridad personal del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, vincula a la abogada Nadia Beller con supuestas gestiones de intermediación entre el narcotraficante y el exfiscal general Roger Mariaca, según reporte de Brújula Digital.



Beller rechazó las acusaciones, denunció que pretenden incriminarla y solicitó la intervención de la DEA para presentar información sobre personas que, según ella, sí estarían involucradas en actividades vinculadas al narcotráfico.

Carta



“Ella siempre llegaba sola a la oficina y, de uno de los teléfonos de ella, llamaba a Mariaca y lo ponía a hablar con Marset. Como en cinco oportunidades ella salió con bolsos con efectivo de la oficina”, señala parte de la carta fechada el 19 de noviembre y firmada con el nombre de Michael Torres, quien se identifica como ciudadano venezolano y extrabajador de seguridad de Marset.



En respuesta, Beller negó tener vínculos con el narcotraficante y cuestionó que se pretenda utilizar declaraciones de personas privadas de libertad para involucrarla en supuestos cobros de dinero y operaciones ilegales.



Solicito la intervención de la DEA y me ofrezco voluntariamente a declarar y aportar toda la información que conozco contra ellos que sí son operadores del narcotráfico. No tengo nada que ocultar”, manifestó en una publicación en sus redes sociales.