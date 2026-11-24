Jimmy López renunció ayer a su cargo como fiscal departamental de Santa Cruz. López afirmó que tomó esta decisión por motivos de salud.

Horas antes de su renuncia el ahora exfiscal de Santa Cruz alertó sobre el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales vinculadas al grupo mafioso brasileño Primer Comando de la Capital (PCC).

“Me duele y me preocupa ver cómo las organizaciones criminales ponen sus ojos en nuestros jóvenes, muchachos que tienen sueños, ilusiones y ganas de salir adelante, pero que pueden terminar tomando el camino equivocado”, dijo López al momento de calificar como deprimente la situación.

El fiscal sostuvo la oferta de obtener dinero fácil es uno de los factores que estaría detrás de la incorporación de jóvenes a estos grupos.

Renuncia

“Quiero comunicarles que esta decisión, muy penosa, que pasa por el hecho de presentar mi renuncia al cargo de fiscal de Santa Cruz”, dijo López ante los medios cruceños.

López mencionó que su decisión es estrictamente personal y responde a temas de salud. “El suscrito el 14 de febrero de 2025 sufrió un accidente cerebrovascular”, dijo López.

López asumió el cargo el pasado 19 de octubre de este año, tras ser posesionado en Sucre por José Armando Urioste.

Desde su exilio en México la abogada Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz usó su cuenta de Facebook para denunciar que desde el Ministerio de Gobierno intentaron presionar al ahora exfiscal López, para que libere al exasesor presidencial en su audiencia de cesación a la detención preventiva, que presuntamente se realizaría hoy.

“López no cedió a la presión política y decidió renunciar poniendo de pretexto su salud. Cualquiera con memoria histórica y dos pesos de frente sabe que si se presta a esa injusticia el día de mañana va a ocupar su lugar en Chonchocoro”, escribió Beller.

El vicepresidente Edmand Lara consideró que la renuncia de López, podría estar relacionada con el “miedo” a las organizaciones criminales que operan en ese departamento. La autoridad aclaró que se trata de una opinión personal sobre la decisión de López de dejar el cargo.