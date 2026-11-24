Dos sicarios a bordo de una motocicleta acabaron anoche con la vida de un ciudadano brasileño que iba a bordo de un motorizado a la altura del estadio Félix Capriles, en Cochabamba, para luego darse a la fuga, según reportes preliminares de testigos y la Policía.

El crimen ocurrió el lunes por la noche cuando la víctima se movilizaba a bordo de una vagoneta. El hecho se registró en inmediaciones de las avenidas Oblitas y Liberador, en inmediaciones del estadio Félix Capriles.

De acuerdo a testigos, la motocicleta que transportaba a dos sicarios se acercó a la vagoneta blanca y se realizaron al menos cuatro disparos contra los ocupantes, uno de ellos era un ciudadano brasileño que falleció en un centro de salud, donde fue trasladado.

La Policía llegó hasta el lugar y encontró casquillos de balas, que se cree que fueron disparadas por los dos hombres en moto.

Los investigadores también buscan identificar los puntos donde se encuentran cámaras de seguridad para solicitar imágenes y avanzar en la identificación.

De acuerdo a la versión de un testigo, tras los disparos, una mujer descendió el vehículo para escapar de los atacantes. Aparentemente, el conductor del vehículo no sufrió ningún disparo pues se reporta que inició una persecución contra los sicarios.