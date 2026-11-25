El Ministerio Público abrió este miércoles una investigación penal contra tres personas por el delito de asesinato en grado de tentativa, en relación con el ataque perpetrado contra el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en la cárcel de El Abra, el 18 de noviembre.

Se trata de los privados de libertad Favio M., Gabriel S. S. y Oscar Junior T. D., de nacionalidad brasileña, quienes, de acuerdo con los indicios, habrían tenido participación directa en el hecho.

“Se ha identificado a uno de los brasileños por la prueba de absorción atómica, por el grado de participación más directa que ha tenido”, afirmó el fiscal general del Estado, José Urioste.

Por otro lado, informó que se abrió otra investigación por el ingreso de un arma de fuego al penal de El Abra, que fue utilizada por uno de los ciudadanos brasileños para intentar acabar con la vida de Zeballos.

Tras el atentado contra la exautoridad del Ministerio Público, Urioste recordó que se cambió al gobernador del centro penitenciario y se reforzó la seguridad para evitar que vuelvan a ocurrir hechos similares.

Zeballos salió ileso del ataque y permanece alejado del resto de los privados de libertad.