El fiscal general José Armando Urioste confirmó este miércoles el despido de tres funcionarios de la máxima instancia del Ministerio Público: dos médicos forenses y un informático forense, por su vinculación con filtraciones de información dentro de la institución.

Sin precisar nombres, Urioste explicó que las desvinculaciones se concretaron tras una investigación basada en la trazabilidad del sistema, que permitió identificar a los responsables.

“Se han abierto procesos, tanto disciplinarios como penales, para la gente que ha realizado algunas filtraciones. Tenemos dos médicos forenses que han sido despedidos y un informático forense que también ha sido despedido”, dijo la autoridad.

El fiscal precisó que las medidas adoptadas corresponden a filtraciones investigadas por la institución, pero aclaró que no se puede atribuir directamente a esos funcionarios la difusión de información relacionada con el caso del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.

Sobre este último hecho, el fiscal Urioste señaló que todavía se indaga si efectivamente hubo una filtración.

Perjuicio para investigaciones

La confirmación de los despidos se conoce después de que Jimmy Fernando López, quien renunció a su cargo de fiscal departamental de Santa Cruz, admitiera que en los últimos días se había registrado una considerable fuga de información dentro de la cadena de justicia.

Según manifestó, esta situación perjudicó el desarrollo de investigaciones específicas y entre ellas mencionó la investigación contra Saucedo, cuya situación estuvo marcada por la presunta filtración de la orden de aprehensión en su contra.

Consultado sobre si esa fuga permitió que el exmagistrado conociera anticipadamente la orden y saliera del país para posteriormente declararse en el exilio, López respondió: “Tal cual”, aunque precisó que no era posible establecer desde qué instancia se había producido la filtración.