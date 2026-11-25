El Ministerio Público emitió la acusación formal contra 32 personas implicadas en el robo de billetes y en los destrozos producidos tras el accidente aéreo del avión Hércules, ocurrido el 27 de febrero en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto.

La resolución fue emitida por el fiscal Weimar Molinay López y está dirigida al Juzgado Primero de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer. El proceso se sigue por los delitos de robo agravado y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional.

El documento acusatorio señala que entre las pruebas de cargo se encuentran “la sustracción de billetes pertenecientes a la remesa del Banco Central de Bolivia (BCB), el aprovechamiento del accidente aéreo, los actos de violencia ejercidos contra personal policial y daños materiales ocasionados a vehículos patrulleros y bienes institucionales”.

Con la lista de personas acusadas y los antecedentes del caso, la Fiscalía solicitó a la autoridad jurisdiccional fijar fecha para el inicio del juicio oral, público y contradictorio, además de dictar sentencia condenatoria contra los acusados, al considerarlos “autores y culpables” del hecho, e imponerles las sanciones penales correspondientes.

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional de Viru Viru con material monetario del Banco Central de Bolivia (BCB), sin valor legal, con destino a El Alto.

En el accidente aéreo fallecieron 22 personas y otras 30 resultaron heridas. Además, varios vehículos quedaron dañados. En medio de la tragedia, algunas personas aprovecharon la situación e intentaron sustraer dinero de la aeronave accidentada.

En la Fiscalía también existe otra investigación abierta por el delito de homicidio culposo respecto de los decesos que dejó siniestro del avión Hércules.