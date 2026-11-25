El presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó en las últimas horas que el Gobierno busca mantener la subvención a la gasolina "lo más posible" ya que, reconoció, es un tema que "tiene otro impacto" en la población.

"El tema de la gasolina tiene otro impacto, por eso tratamos de mantener lo más posible", aseveró Paz, la noche del martes, en contacto con la prensa.

Las palabras del Jefe de Estado se dieron al ser consultado respecto al nuevo incremento del precio del diésel, de Bs 17,95 a Bs 20,57, y señalar que "los precios no los marca el Gobierno".

"Estamos intentando que el diésel esté lo más ajustado posible a la realidad de los precios internacionales (...) Los precios no los marca el gobierno", aseveró.

El Jefe de Estado, en ese sentido, señaló que no es el primer incremento que hay en el costo del diésel y afirmó que a futuro tendrá nuevas modificaciones, aunque expresó su esperanza de que tenga un descenso en sus costos, si se acaban las guerras, sobre todo, en el Medio Oriente.

Asimismo, aseveró que si el Gobierno no ajusta los precios del diésel para tratar de ajustarlos a los precios internacionales nuevamente aumentará el contrabando y el carburante escaseará en el país.

"No podemos dejar que el contrabando nos gane y algunos se hagan millonarios por la diferencia de precios del orden internacional y el precio que hay en Bolivia (...) No puedo a través de la subvención hacer millonarios a unos cuantos", insistió.

El pasado lunes, cabe recordar, el ministro de Economía, Christian Morales, aseguró que la subvención a la gasolina se mantendrá durante lo que queda del 2026 y a inicios del próximo año se analizará la situación para definir el mecanismo a seguir.

En contacto con la prensa, Morales aseguró que "no hay una fecha" para levantar la subvención.

"No hay una fecha. Lo que está certero es que este año mantenemos el subsidio", aseveró.

La autoridad, en ese sentido, afirmó que cuando se aproxime la fecha establecida por el Decreto 5652 para descongelar el precio de la gasolina se analizará los caminos a seguir.

El Decreto Supremo 5652 establece que los precios congelados de los combustibles rigen hasta el 12 de enero de 2027.

"El siguiente año veremos cuando se aproxime el Decreto que tenemos vigente para ver qué mecanismo vamos", señaló.

Afirmó, asimismo, que el Presupuesto General del Estado 2027, presentado al legislativo, dispone de 11 mil millones de bolivianos para la subvención.

"A la fecha tenemos incorporado 11 mil millones de bolivianos en el presupuesto 2027, tomando en cuenta que ante cualquier coyuntura continuamos con la subvención y garantizamos recursos públicos para esto", afirmó.