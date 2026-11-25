El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset aseguró que fue “secuestrado” en Bolivia y acusó al Gobierno de Estados Unidos de construir casos en su contra.

Sus declaraciones están contenidas en una carta manuscrita que envió al juez Rossie Alston Jr., a ocho meses de su captura y posterior extradición.

La misiva, difundida inicialmente por el medio uruguayo Búsqueda, cuestiona la demora en la resolución de sus mociones previas al juicio y sostiene que las autoridades estadounidenses cambian sus argumentos durante el proceso.

“Hoy se cumplen 8 meses desde que la policía boliviana me secuestró de mi casa en el marco de un plan de la DEA para traerme a Estados Unidos”, escribió Marset, quien también afirmó que fue trasladado primero a Perú antes de llegar a territorio estadounidense.

“Todos seremos juzgados”

En la carta, el uruguayo expresa preocupación por la situación de sus hijos y sus padres, y cuestiona que el juez todavía no haya emitido un fallo sobre las solicitudes presentadas por su defensa, pese a que, según su versión, existía un plazo previsto para hacerlo.

También lanzó acusaciones contra quienes considera falsos testigos y apeló a sus creencias religiosas para pedir justicia. “Sigo confiando en mi Dios, el Único digno de confianza, justo y fiel. Un día, todos seremos juzgados”, escribió al finalizar la misiva.

Marset fue capturado el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, después de permanecer prófugo durante 958 días tras escapar de un operativo antidrogas en julio de 2023. Antes de ser trasladado a Estados Unidos, afirmó que el entonces fiscal general Roger Mariaca era su amigo y que su función era “avisar”.

Su caso también generó repercusiones en Bolivia por las denuncias sobre presuntos vínculos de su organización criminal con funcionarios policiales y autoridades judiciales.

Uno de sus guardaespaldas, Maiker Samir Torres Salgado, incluso señaló en una carta que Marset habría pagado entre 300.000 y 500.000 dólares a Mariaca por protección, una acusación que deberá ser esclarecida por las investigaciones correspondientes.