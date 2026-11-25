El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Yussef Akly reapareció la mañana de este miércoles en la Fiscalía de La Paz, donde declaró por el caso de la gasolina basura.

Así lo confirmó el fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, en una entrevista con UNITEL.

"Se ha presentado en calidad de testigo, se está investigando referente al tema de la gasolina basura. Es un tema de connotación social y nosotros vamos a realizar todos los actos de investigación que se tienen que realizar", indicó.

Por este caso también es procesado el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, quien cumple detención domiciliaria con permiso laboral.

El fiscal paceña explicó que "evidentemente se están realizando una serie de declaraciones que ya han pasado y otras que van a venir"

"Vamos a tener que convocar a más personas. Es un caso de naturaleza compleja y sobre todo que requiere toda la intervención diligente del Ministerio Público", sostuvo.

Akly además está vinculado con el caso de la compra de petróleo con presunto sobreprecio.

Pero no es todo. El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó el lunes que el Gobierno presentó una denuncia penal contra Akly, un gerente y otros funcionarios, por la importación de crudo que no cumple con los estándares de calidad.

Esta denuncia aún está en análisis, indicó Quiroga, a UNITEL.

"Actualmente, hay otra denuncia que habría ingresado que también la estamos valorando en el área de análisis para aperturar. Es una investigación que tiene que englobar muchos elementos y muchas partes y muchas personas", indicó.