El exministro de Defensa Javier Zavaleta es objeto de una orden de aprehensión y alerta migratoria como resultado de una orden fiscal por no presentarse este jueves a su declaración informativa en el marco de las investigaciones por el caso radares, informó este jueves la Procuraduría General del Estado.

“El Ministerio Público dispuso la captura inmediata del exministro de Defensa de Evo Morales tras su reiterada incomparecencia a declarar y se activó alerta migratoria para impedir su salida del país”, publicó la Procuraduría.

Esta jornada, Zavaleta debía declarar por este caso; sin embargo, la exautoridad solicitó la reprogramación de su declaración, argumentando problemas de salud.

“La medida coercitiva fue dispuesta por el fiscal de materia Franklin Antonio Alborta Alandia, de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Tributarios Aduaneros de La Paz, luego de constatar formalmente la inasistencia de Zavaleta a su declaración informativa programada para las 10:00 de la mañana.

“Según el Acta de Incomparecencia, el sindicado fue notificado el lunes 16 de noviembre y ya registraba suspensiones previas, denotando una conducta reiterativa de dilación que entorpece el avance del proceso”, subrayó la Procuraduría.

Asimismo, se informó que el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal para solicitar la activación urgente, inmediata y prioritaria de la alerta migratoria contra Zavaleta, exministro de Defensa de Evo Morales.

Dentro de este caso también son investigados los exministros de Defensa Edmundo Novillo, quien cumple detención domiciliaria, Fernando López y Reymi Ferreira, quienes debían declarar esta jornada.

El caso radares investiga un presunto daño económico al Estado de más de Bs 1.478 millones en el fallido proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), relacionado con la compra de 13 radares.