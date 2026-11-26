Un efectivo policial resultó herido de bala durante un operativo policial realizado en el municipio de San Matías, en la zona fronteriza con Brasil.

El hecho se registró durante un enfrentamiento entre miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y sicarios, informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Edson Fernández.

De acuerdo con información preliminar, el uniformado, con grado de sargento, recibió un impacto de bala mientras participaba en una intervención policial en el marco de operativos en busca de personas sospechosas, realizados en una zona rural de este municipio fronterizo.

Tras el hecho, sus camaradas procedieron a evacuarlo inicialmente hasta un centro asistencial de San Matías. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, se determinó su traslado a la ciudad de Cáceres, frontera entre Bolivia y Brasil, donde recibe atención médica especializada.

El comandante Fernández aseguró que, como resultado del trabajo de campo realizado en la zona, se tiene una persona aprehendida. La Policía continúa con los operativos en el municipio fronterizo.