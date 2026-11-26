Rubén Aparicio Villarroel fue trasladado este jueves al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz para participar en su audiencia de apelación dentro del denominado caso Roma. La audiencia se desarrolla en la Sala Penal Segunda, ubicada en el anexo A, piso 9.

Aparicio permanece recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, después de que el 3 de octubre de 2026 la Justicia determinara su detención preventiva por seis meses, dentro de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

Este caso investiga una presunta estructura de protección institucional vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que habría operado desde instancias del Ministerio Público y otras instituciones para favorecer sus actividades ilícitas.

¿Cómo fue involucrado Aparicio?

El oficial fue aprehendido la noche del 30 de septiembre de 2026 en la ciudad de La Paz, a partir de información financiera y antecedentes investigativos relacionados con las actividades de Marset en Bolivia.

El comandante general de la Policía informó entonces que, después de su aprehensión, Aparicio proporcionó información que permitió vincular a otras autoridades del Ministerio Público con la investigación.

La imputación incluyó también al entonces fiscal general, Roger Mariaca, al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y al fiscal superior Martín Irusta. La hipótesis del Ministerio Público apunta a una presunta organización que habría brindado protección a Marset y facilitado información sobre operativos en su contra.

Entre los elementos mencionados en la investigación figuran videos y declaraciones atribuidos a Marset, además de informes financieros y otros antecedentes. Las acusaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.