El exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), general en servicio pasivo Ángel Morales Calzadilla, conocido como “Lito”, fue aprehendido este viernes en la ciudad de Santa Cruz durante un operativo ejecutado por un grupo de inteligencia policial trasladado desde La Paz.

La captura se produjo en cumplimiento de una orden fiscal emitida dentro de las investigaciones vinculadas al exfiscal general Roger Mariaca y la presunta red de protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, señala un reporte de DTV.

Un reporte de la misma fuente, publicado un par de horas más tarde muestra a Morales en ambientes de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, al parecer, prestando declaraciones.

La intervención policial para aprehenderlo tuvo lugar un día después de que el exguardaespaldas de Marset ampliara su declaración informativa ante el Ministerio Público e involucrara directamente a Morales Calzadilla.

De acuerdo con ese testimonio, el entonces jefe antidroga habría recibido sumas de dinero por parte del capo uruguayo a cambio de alertarlo de manera anticipada sobre posibles operativos de captura.

Este señalamiento se suma a las declaraciones difundidas hace aproximadamente un mes y medio por el propio Sebastián Marset, quien mencionó a Morales Calzadilla como uno de los altos mandos policiales que presuntamente le brindaban encubrimiento y protección para evitar su detención en territorio boliviano.