La Procuraduría General del Estado informó que, dentro del caso del Hotel las Américas, la Fiscalía aceptó una querella contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por el presunto delito de tentativa de asesinato.

"La querella, presentada el 9 de julio de 2026 por Juan Carlos Guedes Bruno, fue admitida mediante providencia fiscal el 9 de noviembre de 2026", informó la Procuraduría.

En ese sentido, informó que a través de un memorial pidió a la Fiscalía que comunique al juez de control jurisdiccional la ampliación de las investigaciones contra los exmandatarios por la presunta comisión del delito de tentativa de asesinato.

Asimismo, "ante los elementos de convicción y los riesgos procesales", la Procuraduría también solicitó al Ministerio Público emita una orden de aprensión contra Morales y García Linera.

De igual manera, la institución solicitó que "ante la eventual imposibilidad de establecer el paradero de los sindicados" se gestione ante la Interpol la activación del sello rojo para su búsqueda y localización.

La Fiscalía, cabe señalar, está en la etapa preliminar de investigaciones para definir si avanza o no el juicio de responsabilidades en contra de los exmandatarios.

No obstante, García Linera recibió asilo en México y Morales permanece atrincherado en el Trópico de Cochabamba para evitar su aprehensión por otros casos.

El caso Hotel Las Américas refiere a un violento operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde las fuerzas de seguridad del Estado intervinieron dicho hotel y abatieron a tres extranjeros (Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer) acusados por el gobierno de Evo Morales de formar una célula terrorista que planeaba un magnicidio y la secesión de la región oriental del país. Aunque inicialmente el caso derivó en un largo juicio por supuesto terrorismo contra líderes civiles y políticos opositores, el rumbo de la investigación cambió de manera radical tras un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual determinó que el Estado boliviano cometió graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.