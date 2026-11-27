Más de 25 armas de fuego, entre largas y cortas, además de 11.200 proyectiles, fueron encontrados este viernes durante al menos dos allanamientos efectuados entre el jueves recién pasado y este viernes por la Policía en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra.

Las intervenciones fueron encabezadas por personal de Inteligencia, en compañía de representantes del Ministerio Público, informó el comandante general de la Policía, general Adrián Álvarez.

En total, detalló que se encontraron 13 armas largas de distintas industrias y calibres, siete revólveres, seis pistolas, 11.200 proyectiles, tres teléfonos satelitales, dos radios de comunicación y una decena de chalecos antibalas, una camioneta de alta gama y una motocicleta.

Una de las hipótesis que se maneja es que las armas eran utilizadas por organizaciones criminales transnacionales que alquilan domicilios para emplearlos como depósitos de armamento y evitar ser vinculadas con actividades irregulares.

El caso se encuentra en conocimiento del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.